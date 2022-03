Saque digital do FGTS: saiba como solicitar

Sacar o FGTS era um ritual no qual o trabalhador tinha que sair de casa e, às vezes, se dirigir à agências distantes; sem falar nas filas que tem que enfrentar, principalmente quando se trata de saque-aniversário.

Contudo, desde fevereiro de 2020 a Caixa tem disponibilizado a modalidade do saque digital do FGTS. Para ter acesso ao serviço o cidadão deve baixar o aplciativo do FGTS em seu celular Android que pode ser obtido gratuitamente.

Esse serviço garante que todo o processo, desde a solicitação do saque, até a transferência do valor para uma conta de preferência do trabalhador seja 100% digital. Isso significa que o cidadão que tem direito ao FGTS não precisará mais sair de casa e se dirigir às agências físicas para solicitar o seu direito.

O primeiro passo para obter o serviço é baixar o aplicativo “FGTS” no seu celular.

Se não tiver um cadastro é importante fazê-lo.

Confira:App FGTS: como se cadastrar para solicitar o saque via crédito

De posse do aplicativo “FGTS” e tendo se cadastrado, o passo seguinte é solicitar o saque digital.

Quem pode sacar?

Podem sacar todos os trabalhadores que tenham valores liberarados para saque. Confira aqui quem está enquadrado, de acordo com a Lei, em uma das modalidades de saque, ou seja, todos os que possuem valor liberado, incluindo os aposentados.

Como funciona o saque digital do FGTS?

Pelo aplicativo o trabalhador pode consultar quais são os valores aos quais ele tem direito, ou seja, quanto está disponivel.

Após a consulta, caso queira proeder ao saque é só indicar uma conta na agência de sua escolha; não importa a instituição bancária. Será por ela que você irá receber os valores.

Não existe nenhuma custo pelo serviço.

O prazo para que o dinheiro esteja na conta indicada é de 5 dias úteis.

Pelo App do FGTS, além do saque digital você poderá fazer upload de documentos e acompanhar todas as etapas, desde a solicitação do serviço até a liberação dos valores do saque na conta indicada.