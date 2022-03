Saque do FGTS de até R$1 mil na CAIXA vai contemplar contas ativas

O Governo Federal pretende anunciar a qualquer momento a liberação do novo saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). A princípio, a Caixa não revelou as regras de liberações, o que gerou muitas dúvidas aos trabalhadores. Um dos questionamentos mais recorrentes é sobre a possibilidade de retirar o saldo das contas ativas (emprego atual) das contas do fundo.

Oficialmente, o Governo Federal ainda não confirmou as regras do saque emergencial do FGTS. Todavia, já se sabe que o benefício poderá ser sacado tanto por contas ativas (emprego atual) quanto por contas inativas (empregos anteriores), conforme informa interlocutores do presidente Jair Bolsonaro. Essa regra, inclusive, foi aplicada no último saque emergencial liberado pelo atual Governo. O valor de saque do FGTS em 2022 será de até R$1 mil.

O Governo pretende liberar uma série de medidas econômicas com valores de até R$165 bilhões. Ao todo, serão quatro iniciativas, dentre elas a liberação do saque emergencial do FGTS. O benefício será liberado para aproximadamente 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

Novo saque do FGTS

Do total de R$165 bilhões previstos para serem pagos pelo Governo Federal, estima-se que aproximadamente R$ 30 bilhões serão destinados para liberação do novo saque do FGTS 2022. A expectativa é por uma liberação semelhante do que aconteceu no saque-emergencial de 2020.

No último saque emergencial, para retirar o benefício, o trabalhador deveria saldo nas contas vinculadas ao fundo. De acordo com o governo, cerca de 49 milhões de pessoas possuem saldo nas contas vinculadas ao fundo e estarão aptas para receber o novo resgate, que deve ter valores de até R$1 mil.

O que se sabe neste momento é que a definição dos valores será menor em 2022 para que o governo consiga preservar uma reserva financeira que não desestabilize o FGTS quanto aos saques tradicionais do programa, como em caso de demissão ou aquisição da casa própria, por exemplo.

Quem vai receber o novo saque do FGTS?

O novo saque do FGTS em 2022 será liberado para todos os trabalhadores que possuem saldo positivo. A liberação ocorrerá, assim, para contas ativas (emprego atual), quanto nas contas inativas (empregos anteriores).

Vale destacar que mesmo que o trabalhador possua mais do que R$ 1 mil disponível para resgate, o saque será limitado neste valor. Já quem possui menos que R$ 1 mil poderá sacar todo o montante disponível.

Assim como aconteceu no saque emergencial há dois anos, existirá um calendário completo com ordem de saque, em que, primeiro, será resgatado os valores das contas inativas (empregos anteriores) com menor saldo e posteriormente o resgate do dinheiro de contas ativas com menor saldo.

O calendário oficial de saques do FGTS ainda não foi revelado, mas há uma expectativa para que o cronograma de liberações seja definido conforme o mês de nascimento de cada trabalhador.

Como consultar o saldo das contas do FGTS?

Por SMS

É possível acompanhar os depósitos e o saldo total das contas por meio do SMS, ou seja, via celular. Essa é uma das maneiras bem práticas. Para fazer adesão do recebimento de SMS, clique aqui.

Por correspondência

O trabalhador também poderá acompanhar a movimentação de sua conta do FGTS por meio do extrato entregue diretamente na residência, a cada dois meses. O funcionário deverá informar seu endereço completo no site informado acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

No site ou aplicativo

Uma outra maneira simples e fácil de consultar o saldo do FGTS é pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.

Para quem não sabe, no site da CAIXA é possível informar o NIS (PIS/Pasep), que pode ser consultado na carteira de trabalho ou em algum extrato antigo que o trabalhador tenha, e usar uma senha cadastrada pelo próprio trabalhador. Além disso, é possível usar ainda a Senha Cidadão. A página oferece a opção de recuperar a senha, mas é preciso informar o NIS. Veja aqui como consultar o número do PIS/NIS.

Já o aplicativo pode ser baixado nos seguintes links:

Celulares Android (clique aqui para baixar)

Celulares iOs – Apple (clique aqui para baixar)