Saque do FGTS LIBERADO; veja quem pode

Atenção, trabalhador! Os moradores de Uruçuca (BA), atingidos pelas fortes chuvas, poderão se utilizar do saque do FGTS ( Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Os valores estão liberados para saque deste esta quinta-feira (17).

Leia também: Auxílio Brasil entra em contagem regressiva

É importante que aquelas que tenham direito fiquem atento e solicitem o beneficio pelo aplicativo o mais breve possível já que há prazo; e este se encerra no dia 28 de março. Ou seja, os trabalhadores terão menos de um mês para solicitar os valores.

Mas calma, o processo de solicitação não é nenhum bicho de sete cabeças e é feito diretamente pelo aplicativo do FGTS.

Qual o valor liberado?

Não há valor mínimo, mas o máximo que se poderá sacar é de R$ 6.220. Importante lembrar que se trata de uma liberação e não um novo saldo liberado pelo governo.

Em outras palavras, cada trabalhador só terá direito ao valor que possui no fundo. É possível sacar o valor independente do ano que trabalhou ou empresa.

“Segundo a Caixa Econômica Federal, trabalhadores de 73 municípios da Bahia, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo foram habilitados para saques do FGTS em função do estado de calamidade provocado pelas chuvas”, informou a Agência Brasil.

Como solicitar os valores?

Para solicitar os valores do saque do FGTS acesse o aplicativo oficial;

Depois selecione: “Meus Saques”;

Indique a fala que deseja receber;

Aguarde o prazo de até 5 dias para análise e liberação.

Saque do FGTS para todos

O governo federal estuda liberar o saque do FGTS, de até R$ 1 mil, para todos os trabalhadores. A medida faria parte do “pacote de bondades”, planejado pelo governo para injetar dinheiro na economia.

O que é o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma espécie de reserva para o trabalhador. Ele está previsto em contratos firmados com base na CLT.

Todo mês a empresa deposita 8% do valor do salário do funcionário e o dinheiro só pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa. Em caso de demissão sem justa causa ou então pedido de demissão por parte do funcionário, o dinheiro permanecerá no fundo, porém sem poder ser movimentado.

Outras possibilidades para ter acesso ao dinheiro é num financiamento de uma casa ou então aderindo a modalidade “Saque Aniversário”. A modalidade da direito a saques anuais de valores específicos, porém em caso de demissão o trabalhador não poderá sacar todo o valor do fundo depositado pela empresa.

Após solicitado, o tempo de permanência mínima na modalidade Saque Aniversário é de dois anos.