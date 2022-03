Saque do FGTS: Saiba como consultar seu saldo pelo aplicativo

Devido ao anúncio do Governo Federal na última semana sobre a liberação de um novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), muitos trabalhadores começaram a se questionar sobre a possibilidade de resgatar os valores.

Conforme as informações divulgadas, todos os trabalhadores com saldo disponível em suas contas do fundo, sejam elas ativas ou inativas, terão direito de sacar os valores do FGTS. A seleção será automática segundo a verificação das contas.

Como consultar o meu FGTS?

A consulta ao FGTS pode ser realizada por meio de mensagens de textos (SMS), pelo recebimento do extrato por correspondência ou por meios digitais, como pelo site da Caixa ou aplicativo do FGTS.

Caso a consulta seja pelo site, o trabalhador deverá informar o Número de Identificação Social (NIS) ou PIS/PASEP. Também é possível acessar a página pela Senha Cidadão. Já na consulta pelo aplicativo, será necessário, anteriormente, baixar o programa.

Após o download, o trabalhador deverá informar o número do CPF e senha. Caso seja o primeiro acesso, será necessário seguir as instruções para abertura de uma conta na plataforma. Feito isto, ele terá acesso a todas informações relacionadas ao seu Fundo de Garantia.

Na primeira tela do aplicativo o cidadão poderá visualizar as últimas contas abertas por empresas nas quais trabalhou. Na parte inferior, o trabalhador deve clicar na aba “Saldo Total do FGTS”.

Saque de R$ 1 mil do FGTS se aproxima

A Caixa Econômica Federal se aproxima de liberar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para nada menos que 40 milhões de trabalhadores. De acordo com informações do calendário do Governo Federal, os recursos do benefício estarão disponíveis a partir do dia 20 de abril.

Uma das dúvidas mais comuns entre os trabalhadores diz respeito a como solicitar o saque de R$ 1 mil do FGTS. De acordo com o Governo Federal, os valores serão liberados automaticamente, ou seja, não será necessário realizar nenhuma ação. O valor será depositado na conta do trabalhador, independente se ele solicitar ou não. Os recursos serão disponibilizados na conta de todos os trabalhadores no Caixa Tem.

Quem não possui conta no Caixa Tem e deseja receber o valor, também não precisa se preocupar. A Caixa Econômica Federal abrirá uma conta em nome do trabalhador automaticamente para recebimento do FGTS. O trabalhador pode, também, não sacar o valor. Neste caso, poderá informar pelo Caixa Tem. Após o crédito, é possível pedir o cancelamento até 10 de novembro, também pelo aplicativo Caixa Tem.

Confira o calendário do saque do FGTS

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 de abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de abril;

Nascidos em agosto: 25 de abril;

Nascidos em setembro: 28 de abril;

Nascidos em outubro: 1º de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.