Saque emergencial FGTS: 40 milhões de trabalhadores poderão sacar benefício

O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou recentemente que 40 milhões de trabalhadores poderão realizar um saque emergencial do seu FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A intenção é injetar recursos na economia, apoiar os cidadãos no pagamento de dívidas, inclusive, diante a atual crise econômica, reduzindo assim a possibilidade de inadimplência.

“Há várias iniciativas que podemos ter até o fim do ano que devem ajudar a economia a crescer. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados”, explicou o ministro.

Ainda segundo as informações, para sacar os valores, a única exigência é que o cidadão tenha saldo em conta. Sendo assim, só ficarão de fora aqueles que não possuem quantias disponíveis no FGTS.

No entanto, para que o novo saque emergencial seja liberado, é necessário a assinatura da Medida Provisória (MP) pelo presidente Jair Bolsonaro. Como de costume, a Caixa Econômica será a responsável pelos pagamentos do FGTS.

Como consultar saldo do FGTS

Para verificar se possui valores disponíveis no seu Fundo de Garantia, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo FGTS no seu celular, disponível para Android e iOS; Clique na opção “Entrar no aplicativo”; Será exibida a frase “FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão” Selecione “Continuar”; Informe seu CPF; Clique na caixa “Não sou um robô”; Selecione as imagens pedidas e vá em “Verificar”; Clique em “Próximo”; Informe sua senha e escolha a opção “Entrar”; (Caso não se lembre, clique em “Recuperar senha”); O sistema do FGTS solicitará o cadastro de uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em “Voltar para a tela inicial”; Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas que trabalhou; O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa na qual trabalhou aparecerá no topo da tela; Para salvar os dados, clique em “Gerar extrato PDF”; Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em “Ver todas as suas contas”; O último depósito bancário na sua conta FGTS estará informado na tela inicial, no quadro cinza.

Novo saque de R$ 1 mil do FGTS sai nesta quinta

A próxima quinta-feira, 17 de março, será decisiva para quem almeja sacar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Acontece que será nesse dia que o Governo Federal irá liberar uma série de medidas econômicas com valores de até R$165 bilhões.

Ao todo, serão quatro iniciativas, dentre elas a liberação do saque emergencial do FGTS. O benefício será liberado para aproximadamente 40 milhões de trabalhadores com carteira assinada.

Novo saque do FGTS

Do total de R$165 bilhões previstos para serem pagos pelo Governo Federal, pelo menos R$ 30 bilhões serão destinados para liberação do novo saque do FGTS 2022. A expectativa é por uma liberação bem semelhante do que aconteceu no saque-emergencial de 2020.

No último saque emergencial, em 2020, para sacar o benefício do FGTS, o trabalhador deveria saldo nas contas vinculadas ao fundo. De acordo com o governo, cerca de 49 milhões de pessoas possuem saldo nas contas vinculadas ao fundo e estarão aptas para receber o novo resgate, que deve ter valores de até R$1 mil.

O que se sabe neste momento é que a definição dos valores será menor em 2022 para que o governo consiga preservar uma reserva financeira que não desestabilize o FGTS quanto aos saques tradicionais do programa, como em caso de demissão ou aquisição da casa própria, por exemplo.

Quem vai receber o novo saque do FGTS?

O novo saque do FGTS em 2022 será liberado para todos os trabalhadores que possuem saldo positivo. A liberação ocorrerá, assim, para contas ativas (emprego atual), quanto nas contas inativas (empregos anteriores).

Vale destacar que mesmo que o trabalhador possua mais do que R$ 1 mil disponível para resgate, o saque será limitado neste valor. Já quem possui menos que R$ 1 mil poderá sacar todo o montante disponível.

Assim como aconteceu no saque emergencial há dois anos, existirá um calendário completo com ordem de saque, em que, primeiro, será resgatado os valores das contas inativas (empregos anteriores) com menor saldo e posteriormente o resgate do dinheiro de contas ativas com menor saldo.

O calendário oficial de saques do FGTS ainda não foi revelado, mas há uma expectativa para que o cronograma de liberações seja definido conforme o mês de nascimento de cada trabalhador.