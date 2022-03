Saque extra do FGTS: Caixa libera resgate para trabalhadores em 71 cidades do país

Trabalhadores que residem nas cidades que foram afetadas pelas fortes chuvas nos últimos meses, como as do estado na Bahia e da Região Sudeste, podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. O pedido pode ser feito pelo Aplicativo FGTS.

No entanto, é necessário ter saldo positivo nas contas vinculadas ao FGTS, sejam elas ativas ou inativas e não ter realizado um saque dos valores do fundo nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que o valor máximo que poderá ser liberado é de R$ 6.220.

Até então, 71 municípios receberam a autorização para o saque emergencial do FGTS, sendo elas dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Veja a seguir a lista completa:

Cidades contempladas da Bahia: Canavieiras, Coaraci, Dário Meira, Eunápolis, Floresta Azul, Gandu, Ibicaraí, Ibicuí, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itajuípe, Itamaraju, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itororó, Jaguaquara, Jequié, Jiquiriçá, Medeiros Neto, Mundo Novo, Prado, Porto Seguro, Santa Inês, Teixeira de Freitas, Teolândia, Ubaíra, Ubaitaba, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães e Uruçuca.

Cidades contempladas de Minas Gerais: Águas Formosas, Almenara, Betim, Brumadinho, Cláudio, Congonhas, Dores do Indaiá, Governador Valadares, Igarapé, Itabirito, João Monlevade, Juatuba, Machacalis, Mário Campos, Mateus Leme, Nova Era, Nova Lima, Onça de Pitangui, Poço Fundo, Pompéu, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, Rio Piracicaba, Sabará, Salinas, Santa Luzia, Santo Antônio do Monte e São Joaquim de Bicas.

Cidades contempladas do Rio de Janeiro: Bom Jesus de Itabapoana, Italva, Itaperuna, Natividade, Petrópolis e Porciúncula.

Cidade contemplada do Espírito Santo: São José do Calçado.

Cidades contemplados de São Paulo: Campo Limpo Paulista, Jaú e Monte Mor.

Como solicitar o saque do FGTS?

O pedido pode ser realizado pelo próprio aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS. Basta baixar o app e seguir os seguintes passos:

Ao abrir o aplicativo, informe os seus dados pessoais para se cadastrar ou entre com o seu acesso, caso já tenha; Feito isto, vá na opção “Meus saques” e selecione “Outras situações de saque”; Aparecerá a opção “Calamidade pública”, clique sobre ela e informe o município; Na sequência, encaminhe a documentação necessária, como RG, comprovante de residência em nome do trabalhador emitido em até 120 dias, ou em nome do cônjuge sobre comprovação do estado civil (certidão de casamento ou de união estável); Em seguida, informe o local onde deseja receber os valores; Por fim, vale ressaltar que o prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado, é de cinco dias úteis.