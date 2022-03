Saque extraordinário do FGTS: Governo libera calendário oficial de R$1 mil

Trabalhadores terão acesso ao novo saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir do dia 20 de abril. O valor para o resgate será liberado conforme o saldo disponível nas contas do fundo de cada trabalhador, sendo limitado a R$ 1.000.

O calendário oficial com as datas das autorizações já foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. O cronograma segue o mês de nascimento de cada trabalhador, logo, os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro.

Calendário do saque extraordinário do FGTS

Veja o cronograma a seguir:

Nascidos em janeiro: 20 de abril;

Nascidos em fevereiro: 30 abril;

Nascidos em março: 04 de maio;

Nascidos em ?abril: 11 de maio;

Nascidos em maio: 14 de maio;

Nascidos em junho: 18 de maio;

Nascidos em julho: 21 de maio;

Nascidos em agosto: 25 de maio;

Nascidos em ?setembro: 28 de maio;

Nascidos em outubro: 1º de junho;

Nascidos em novembro: 08 de junho;

Nascidos em dezembro: 15 de junho.

Como sacar o FGTS?

O novo saque do FGTS será distribuído entre as Contas Poupanças Sociais Digitais, que poderão ser movimentadas através do aplicativo Caixa Tem, disponível para download em sistema Android e iOS.

Aqueles que não possuem conta no Caixa Tem não precisam se preocupar, pois a Caixa Econômica se responsabilizará por abrir uma conta automaticamente em nome dos trabalhadores.

Vale ressaltar que a Conta Poupança Social Digital do Caixa Tem não cobra nenhum custos, mesmo que o cidadão decida não usá-la após o período de saques. No entanto, é possível movimentar o dinheiro pelo próprio aplicativo.

O trabalhador pode realizar compras online com o cartão de débito virtual do Caixa Tem, fazer recarga no celular, pagar contas e boletos, conferir extrato, entre outras possibilidades.

Como consultar o saldo das contas do FGTS?

O saldo do FGTS poderá ser consultado de várias maneiras. Uma delas é por meio do SMS. Para fazer adesão do recebimento de mensagens, clique aqui.

Além disso, o trabalhador poderá acompanhar a movimentação de sua conta do FGTS por meio do extrato entregue diretamente na residência, a cada dois meses. O funcionário deverá informar seu endereço completo no site informado acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

É possível ainda, consultar o saldo do FGTS pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa ou pelo aplicativo FGTS.

O aplicativo pode ser baixado nos seguintes links:

Celulares Android (clique aqui para baixar)

Celulares iOs – Apple (clique aqui para baixar)