Saques na poupança superam em R$ 5,3 bilhões no mês de fevereiro

Assim como já havia acontecido em janeiro, o número de saques na poupança voltou a ser maior no último mês do que os valores depositados. Esse movimento acaba coincidindo com os gastos de início de ano, principalmente no pagamento de impostos, como IPTU e IPVA, além de gastos escolares e férias.

O BC informou que os saques na poupança no último mês foram de R$ 5,3 bilhões maiores do que os depósitos, dados atualizados nesta segunda-feira (7). De acordo com os dados da instituição, os saques registraram R$ 265,3 bilhões no mês passado, sendo que os depósitos atingiram a quantia de R$ 260 bilhões.

Números da retirada do dinheiro da poupança nos primeiros meses do ano

Este já é o segundo mês do ano em que a saída de dinheiro foi maior do que os recursos depositados na poupança. No primeiro mês do ano, as retiradas haviam superado os depósitos em R$ 19,6 bilhões, onde aconteceu uma saída líquida maior do que o volume de depósitos.

A série histórica da poupança teve início em janeiro de 1995, que foi o primeiro ano completo do plano real, instaurado em 1994. O resultado de fevereiro deste ano foi um pouco melhor do que o registrado no último mês, quando os saques haviam superado os depósitos em R$ 5,8 bilhões.

Esse movimento da retirada de dinheiro que supera os depósitos, coincide em um momento onde já é comum que os brasileiros precisam pagar os seus gastos tradicionais do início de ano, como os pagamentos de IPVA e IPTU, além de matrícula e material escolar, também para algumas famílias o pagamento de viagens que foram feitas nas férias.

Volume total dos recursos

Mesmo com a saída líquida dos recursos que foi novamente maior no mês de fevereiro, o estoque dos valores, ou seja, o valor total que foi aplicado, segue registrando queda. O saldo da poupança permaneceu em R$ 1 trilhão no mês de fevereiro.

Além dos depósitos e saques que foram realizados, os rendimentos creditados nas contas dos trabalhadores também ficam contabilizados como estoque a se considerar no cálculo final da poupança. Até o último mês, os rendimentos totalizaram R$ 5,2 bilhões.

Entenda como é feito o rendimento da poupança

A saída de recursos acaba coincidindo com o baixo retorno financeiro que é oferecido pela caderneta de poupança, mesmo que o Banco Central tenha novamente aumentado o rendimento da taxa Selic para 10,75%. A expectativa é de que uma nova reunião que está marcada para março possa fazer com que a taxa básica da economia suba para 11%.

A poupança fechou 2021 com uma regra fixa de rendimento de 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial de 6,17% ao ano, que fica obrigatória sempre que a Selic estiver em pelo menos dois dígitos. Esse pode ser um estímulo para voltar a investir na poupança em 2022, caso a inflação fique entre a projeção atual, de 5 a 6%.