Sarah Fonseca, do ‘De Férias com o ex Brasil’, acusa padaria no Rio de racismo

A influenciadora digital e ex-participante do ‘De Férias com o ex Brasil’ Sarah Fonseca, usou as redes sociais nesta segunda-feira (7) para denunciar um episódio de racismo em uma padaria no Rio de Janeiro.

Segundo Sarah, ela foi expulsa do estabelecimento por um funcionário com a justificativa de que estava atrapalhando a família.

“Meu namorado, a mãe e o marido dela estava sentados na mesa do @baked.padaria na calçada. Atravessei a rua e fui na direção da mesa deles porque precisava pegar a chave do apartamento com o Valentin porque precisava ir pra casa trabalhar. Assim que cheguei na mesa, mal consegui falar uma frase “I forgot the key with you”, o funcionário da @baked.padaria apareceu do meu lado super rápido falando pra eu sair como se eu tivesse “perturbando” eles (?)”.