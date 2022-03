Sarajane recebe Margareth Menezes em show gratuito no Pelourinho; confira evento

Foto: Divulgação

A cantora baiana Sarajane apresenta o projeto ‘Forrozinho: Amor, Festa e Devoção’, no dia 27 de março, a partir das 12h, no Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho. No show, a artista receberá as cantoras Margareth Menezes, Jeane Lima, Joyce França, Luana Ingry e Sílvia Patrícia em homenagem ao mês da mulher. A abertura fica por conta do DJ Fábio Lima Angola.

O evento, cujo acesso é gratuito, conta com um repertório repleto de clássicos de Sarajane, como ‘O Vale’ e ‘A Roda’, sucessos da música baiana e do forró, abrindo alas para os festejos juninos.

“Depois de dois anos sem poder estar no palco, sem ver meu público, é uma emoção muito grande estar de volta. Principalmente porque é uma homenagem ao mês da mulher ao lado de mulheres maravilhosas da MPB, forró, axé e do pop. Pra mim vai ser grandioso estar com elas. Meu repertório vem com um pouco de axé, mas o destaque será o forró, pra animar o público trazendo alegria, amor e muita música! Estou muito feliz de poder estar fazendo esse trabalho”, contou Sarajane

No mesmo dia do show, os comerciantes da praça Pedro Arcanjo promovem a ação “Rede do Bem” e arrecadam alimentos não perecíveis. Dessa forma, o público pode contribuir com a doação de 1kg de alimento para a ação.

Projeto Forrozinho, Amor, Festa e Devoção com Sarajane e convidados

Onde : Largo Pedro Archanjo, Pelourinho, Salvador/BA

: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho, Salvador/BA Quando : 27 de março 2022

: 27 de março 2022 Horário : 12h

: 12h Valor : Gratuito (1kg de alimento não perecível – opcional)

: Gratuito (1kg de alimento não perecível – opcional) Apenas pessoas vacinadas podem entrar no evento.

