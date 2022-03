Sascar divulga NOVOS empregos; veja cargos e regiões

A Sascar, empresa especializada em gestão de frotas, divulga novos empregos. As vagas estão disponíveis em diversos setores, e exigem qualificações que podem alterar conforme a área pretendida para atuação. Veja os cargos e localidades!

Sascar abre oportunidades em todo o território nacional

A Sascar, fundada no ano de 1999, é a única empresa privada de soluções para gestão de transporte que atende em todo o Brasil. A companhia faz parte do grupo Michelin, e tem como objetivo oferecer aos seus clientes soluções tecnológicas para contribuir ainda mais com a mobilidade sustentável do planeta terra.

Veja as funções disponíveis e requisitos exigidos para se candidatar:

Agente de Atendimento ao Cliente (Curitiba) : segundo grau completo, vivência em atendimento ao cliente e conhecimento do pacote office;

: segundo grau completo, vivência em atendimento ao cliente e conhecimento do pacote office; Consultores Técnicos (todas as unidades do Brasil) : inglês básico, técnico completo em áreas relacionadas, conhecimento em elétrica automotiva, instalações automotivas, graduação completa, experiência em atendimento ao cliente, CNH B, disponibilidade para viajar e pacote office intermediário;

: inglês básico, técnico completo em áreas relacionadas, conhecimento em elétrica automotiva, instalações automotivas, graduação completa, experiência em atendimento ao cliente, CNH B, disponibilidade para viajar e pacote office intermediário; Instalador Técnico (São Paulo) : segundo grau completo, curso em elétrica automotiva, CNH B, conhecimentos em pacote office, domínio em equipamento de medição, vivência em elétrica automotiva, conhecimento em rastreadores e cronotacógrafos;

: segundo grau completo, curso em elétrica automotiva, CNH B, conhecimentos em pacote office, domínio em equipamento de medição, vivência em elétrica automotiva, conhecimento em rastreadores e cronotacógrafos; Analista de Operações Sênior (Barueri): PowerPoint, Excel, conhecimento em Power Bi, domínio em análise de dados, graduação concluída e será um diferencial possuir um segundo idioma.

Como realizar a sua candidatura

Para realizar sua candidatura e fazer parte do grupo de colaboradores da empresa Sascar, os profissionais que atenderem aos requisitos deverão acessar a página de inscrição e se cadastrar na vaga que pretende atuar.

