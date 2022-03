Sasha Meneghel recria pose clássica de disco da Xuxa, lançado em 1986

É a filha da Rainha. Sasha deixou os fãs encantados ao recriar uma das clássicas poses da mãe, Xuxa Meneghel. O registro faz parte de um ensaio fotográfico. Com um novo estilo, Sasha refez a capa do disco “Xou da Xuxa 1”, lançado em 1986.

A apresentadora, então, continuou: “Saber que ela se arrumou, se vestiu com minhas roupas para fazer um carinho no meu coração foi simplesmente inesperado e incrível. Sasha, você não parece comigo, pois você é perfeita. Sempre quis e sonhei com você assim desse jeitinho que você é. Mas, hoje, me surpreendi em ver você entrando no meu mundo que sempre foi seu”.