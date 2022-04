Saúde de Penedo e região ganha Unidade de Hemodiálises Dr. Hélio Nogueira Lopes

Decom PMP

A população de Penedo e dos demais municípios da 6ª região de saúde recebe um investimento fundamental para quem sofre com doenças renais. Nesta quinta-feira, 31, a estrutura física da Unidade de Hemodiálises Dr. Hélio Nogueira Lopes foi inaugurada.

O avanço para Penedo, Piaçabuçu, Igreja Nova, São Brás, Feliz Deserto, Jequiá da Praia e Coruripe é resultado do trabalho conjunto entre a Santa Casa de Misericórdia, a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

“É um sonho que estamos tornando realidade, é mais uma etapa alcançada em nosso planejamento para atender a população de Penedo e região, especialmente a mais necessitada, com cada um de nós fazendo a sua parte”, declarou o Prefeito Ronaldo Lopes.

O resgate do protagonismo de Penedo para a região do Baixo São Francisco e Litoral Sul de Alagoas foi enaltecido pelo Secretário Municipal de Saúde, Guilherme Lopes.

Ele relembrou a instalação da UTIs no Hospital Regional da Santa Casa, ação do Governador Renan Filho que também viabiliza o funcionamento da Unidade de Hemodiálises, estrutura que também recebeu recursos do governo estadual.

A articulação do governo Ronaldo Lopes e o apoio de empresas privadas para erguer a unidade receberam o agradecimento do provedor da Santa Casa de Penedo, o biomédico Eduardo Regueira, que também relatou as dificuldades superadas desde 2020, quando iniciou o projeto.

A Unidade de Hemodiálises Dr. Hélio Nogueira Lopes deverá funcionar daqui a 120 dias, após o treinamento do pessoal na Santa Casa de São Miguel dos Campos e a instalação de todos os equipamentos, inclusive a conclusão de uma estação própria de tratamento de efluentes.

Apesar das chuvas, a solenidade foi prestigiada pela comunidade e contou com a presença, na frente de honra, do prefeito de Coruripe, Marcelo Beltrão; do ex-secretário de Saúde de Penedo, Marquinhos Beltrão; e da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Raquel Tavares.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte