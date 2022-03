Scheffer anuncia NOVAS vagas de emprego; veja cargos

A Scheffer, referência no setor do agronegócio, divulga novas oportunidades de emprego em todo o país. Acompanhe, a seguir, todas as funções disponíveis e como realizar a candidatura!

Scheffer abre vagas em todo o Brasil

A Scheffer, especialista na produção de soja e algodão, anuncia novas colocações em todo o país, para diferentes perfis profissionais. Os cargos exigem qualificações e experiências, e são voltadas à ocupação de diferentes níveis de atuação dentro da empresa.

Veja os cargos disponíveis pela companhia:

Supervisores Técnicos de Operações Agrícolas;

Técnicos de Segurança do Trabalho;

Especialistas de Vendas;

Analistas de Gente e Transformação;

Analistas de PCM;

Técnicos em Enfermagem do Trabalho;

Coordenadores de Saúde Ocupacional;

Analistas Ambientais;

Encarregados de Obras;

Supervisores de Terraplanagem;

Analistas de Mecanização e Tecnologias;

Assistentes Financeiros;

Assistentes Administrativos;

Supervisores Técnicos de Produção Agrícola;

Técnicos Agrícolas;

Supervisores de Manutenção Industrial;

Analistas de TI.

Vale ressaltar que os cargos disponíveis são voltados a profissionais especializados em variadas funções no país, além de exigirem qualificações e currículos profissionais que vão desde o ensino fundamental até graduação e especializações em áreas relacionadas.

Como realizar a sua candidatura

Para participarem do processo de recrutamento na empresa Scheffer, os interessados devem atender a todas as exigências colocadas pela empresa. As inscrições poderão ser feitas através da página de candidatura.

Além de remuneração compatível, os selecionados recebem diversas vantagens, que poderão incluir vale alimentação, assistência médica, seguro de vida, vale transporte, home office em algumas funções e assistência odontológica.

