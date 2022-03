Confira como é feito o agrupamento de unidades institucionais, conforme o Sistema de Contas Nacionais (SCN).

SCN: agrupamento de unidades institucionais

Setor: sociedades financeiras

Subsetor

Outras Sociedades de Depósito (OSD)

Características

Conforme informações do Sistema de Contas Nacionais (SCN), reproduzidas oficialmente pelo GMM, a principal atividade das sociedades financeiras é a intermediação financeira (contraem passivos incluídos na definição nacional de dinheiro em sentido amplo – DSA).

O exemplo mais comum é representado pelos bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de investimento (de curto prazo), cadernetas de poupança e sociedades cooperativas de crédito (SCAC). A inclusão pelas estatísticas monetárias depende da importância em empréstimos ou DSA.

Esclarecimentos para o Mercosul

As SCAC são entidades faltantes no Paraguai e no Brasil.

Subsetor

Outras Sociedades Financeiras (OSF).

Sociedades de Seguros (SS) e Fundos de Pensões (FP)

De acordo com o Sistema de Contas Nacionais (SCN), trata-se de entidades financeiras especializadas em serviços financeiros para todas as unidades institucionais. Podem emitir passivos e outorgar créditos. Pelo geral, são importantes possuidores de ativos financeiros (títulos que emitem o governo, o banco central ou empresas privadas).

Outros intermediários financeiros

São prestadoras de serviços especializados que podem captar certo tipo de depósitos especializados e concedem empréstimos a determinados prestadores. Incluem por exemplo financeiras e bancos de segundo nível (entidades que, em geral, não operam diretamente com o público).

Auxiliares financeiros

Representado por um conjunto amplo de unidades que defendem a intermediação financeira, mas não agem como intermediários. Não fazem parte das EMF, informa o Sistema de Contas Nacionais (SCN).

São, por exemplo, as bolsas e mercados de valores, casas de câmbio, sociedades de garantia, organismos de supervisão do setor financeiro etc

Aclarações para Mercosul

As OSF não estão compreendidas nas EMCIA, exceto quando possuem instrumentos financeiros registrados nas OSD, sendo, no caso, tratados como setor privado.

Os subsetores do BC, OSD e OSF (as OSF quando emitem passivos e outorgam empréstimos) correspondem ao âmbito das estatísticas monetárias compreendidas no MEMF.

Sociedades não financeira

Sociedades públicas não financeiras

Características

Atividades do setor público não financeiro.

Aclarações para Mercosul

Compreende a produção de bens e serviços. Nas EMCIA, por limitações nas fontes de dados, ficaram agrupadas em uma categoria do setor público não financeiro que inclui também o Governo geral.

Empresas (setor privado)

Nas EMCIA não se podem distinguir e corresponde a “Outros sectores residentes”

Governo general (Governo central – Governo estadual – Governo local)

Departamentos e institutos controlados e financiados pelo governo que não realizam atividades de mercado. Nas EMCIA agrupadas no setor público não financeiro. As informações oficiais são do Sistema de Contas Nacionais (SCN), porém, relacionadas pelo GMM em documento oficial.