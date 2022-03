Scooby detona Natália após discussão: ‘pirou’

Scooby anda bastante incomodado com a discussão que teve com Natália durante a madrugada desta segunda-feira (7). Já no andar de cima da casa, o surfista voltou a criticar o comportamento da mineira para Paulo André.

“Ela tá pirando. A mina pirou!”, começou o carioca. “A Naty conseguiu o que ela queria, mano. Desviar o foco do erro dela, tá ligado?”, completou Paulo.

“É isso. Ela deu a palavra pro cara, se arrependeu, e depois vem querer inventar história sobre mim, sobre os outros. Com certeza ela tendo aquela atitude eu não vou querer ser amigo dela. Ela mete essa?“, falou o surfista.

Em seguida Scooby falou que poderia ter indicado outra pessoa para a berlinda. “Me arrependi muito, mas muito. Essa confusão poderia ter sido mais cedo, podia mudar tudo!”, comentou.



