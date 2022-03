Scooby, do BBB, teve pai e irmão presos e viveu grande amor por Anitta; conheça história

Foto: Reprodução | Instagram Líder da semana do “BBB 22”, Pedro Scooby tem atraído a atenção e surpreendido o público pelo seu jeito leve e “de bem com a vida” de encarar a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Mas é assim que o surfista, de 33 anos, sempre se colocou diante das ondas gigantes e dos problemas que enfrentou ao longo de toda a sua vida, antes mesmo de ganhar os holofotes por conta dos seus relacionamentos amorosos. Nascido em Curicica, Zona Oeste do Rio, Pedro Vianna foi criado apenas pela mãe, Gracinda Mota, após o pai ser preso quando ele era adolescente. Na época, Scooby (apelido dado por amigos por conta do desenho animado “Scooby-Doo”) passou a sustentar a casa com o dinheiro do surfe. Foto: Reprodução | Instagram

“Tive uma vida difícil, meu pai foi preso quando eu ainda era moleque e, de repente, me vi como o homem da casa. Eu tinha tudo para dar errado. Já perdi muito amigo assassinado, mas o surfe salvou minha vida e passei a sustentar minha família”, disse ele em entrevista à “GQ” em setembro de 2019.

A mãe do atleta hoje vende comidas congeladas no bairro onde ele nasceu. Já o irmão, que é dois anos mais novo, foi preso em 2015 acusado de tentar subornar policiais que faziam uma ação em um bar na Zona Norte para apreender máquinas caça-níques. Na ocasião, João Vitor produzia um evento no local. “Meu irmão foi meio que o antagonista da minha vida. Não quero fazer nada de errado. Eu o amo como eu amo meus filhos”, comentou o atleta em conversa com Linn da Quebrada no reality

Scooby aprendeu a pegar ondas com o pai aos 5 anos de idade. Aos 11, começou a se destacar em campeonatos locais, na mesma época em que perdia a virgindade com a prima de uma namoradinha. Com 14, foi filmado por um amigo surfando peladão na Praia da Reserva. O registro foi parar no filme brasileiro de surfe “Foque eu”. Quando tinha 22 anos, despontou com uma das grandes promessas do esporte ao disputar a final do XXL Big Wave Awards, a mais importante premiação de ondas grandes do mundo. Foto: Reprodução | Instagram

Embora já brilhasse nas praias, foi o relacionamento com Luana Piovani que fez Scooby ficar conhecido para além de um público de admiradores de ondas. O romance era bastante midiático, e o surfista tinha mania de fotografar a atriz nua e postar nas redes sociais. “Ele se excita”, explicou ela na época. O casamento chegou ao fim em 2019, e o ex-casal protagonizou vários barracos em público. Um deles foi por conta do valor da pensão alimentícia aos três filhos, Dom, Liz e Bem. Na época, Piovani chamou o atleta de “pai virtual”.

Em sua trajetória amorosa, existe um breve romance com Isis Valverde em 2009 e uma grande paixão por Anitta. O surfista e a Poderosa ficaram pela primeira vez há seis anos, quando Scooby passou um tempo separado de Piovani. Na época, o brother terminou o romance de um mês com a cantora após se irritar por ter sido ignorado por ela.

O relacionamento foi retomado em 2019, quando ambos estavam solteiros. Três meses depois, a cantora terminou o namoro por telefone, deixando Scooby arrasado. Na época, ele não escondeu que ainda estava muito apaixonado. Anitta foi a grande paixão do atleta. O surfista queria casar e ter filhos com a artista. Ela não queria naquele momento, e decidiu colocar um ponto final na relação. Foto: Reprodução | Redes sociais

Pedro Scooby mantém até hoje contato com Renan Machado, irmão da cantora, e Mauro, o Painito. Amizade, aliás, é um dos pontos fortes do surfista. Scooby tem muitos amigos e é bastante querido pelo jeito atencioso, carinhoso e amoroso com o qual costuma tratar as pessoas ao seu redor.

No mesmo ano em que terminou com Anitta, ele conheceu a atual mulher, a modelo Cintia Dicker, num camarote do Rock in Rio. Os dois se casaram em abril do ano passado em Portugal, onde moram. “Sou louco por essa mulher”, declarou ele no programa, com o jeitinho que vem conquistando cada vez mais o público.