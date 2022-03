Scooby revela pedido para prova do líder: ‘tomara que não precise vetar’

Nas últimas horas de reinado, Pedro Scooby revelou o último desejo dele enquanto líder do BBB 22. Em conversa com Paulo André na noite desta quinta-feira (10), o surfista revelou que não quer vetar ninguém da prova.

“Tomara que não precise vetar ninguém hoje”, declarou o surfista.

Já Paulo André pontuou que o poder é importante para o jogo. “Sério, veto é importante. Menos gente para te atrapalhar e ganhar o bagulho. Quanto mais veto, melhor. Larga veto, filho!”, falou o atleta.

Pedro Scooby havia indicado Jessilane direto para o paredão. No entanto, poucos dias depois, o ex de Luana Piovani demonstrou arrependimento com a relação à escolha.

