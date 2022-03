Scooby revela que não sentirá saudades do BBB caso seja eliminado

Um dia após a formação de paredão, a produção do BBB tem o costume de chamar os emparedados no confessionário para conversar sobre o jogo e os sentimentos dos brothers na berlinda. Indicado pelo líder Lucas, Pedro Scooby deu detalhes para Paulo André e Douglas sobre o papo com a produção e revelou que não sentirá saudade de nada no reality caso seja eliminado.

“O meu foi muito rápido. Eu simplifiquei a parada também. Perguntaram pra mim: ‘[De que] vai sentir saudade daqui?’. Eu falei: ‘Não vou ficar com saudade de nada. Vou ter boas lembranças, pô'”, relembrou o surfista.

“Mete o louco, né. Se você sai essa semana, aí você não vai ficar com saudade de nada?”, perguntou Douglas.

“Pô, mas é realidade. […] Não falou: ‘Se você sai essa semana, você vai ficar com saudade de quê?’. Falou: ‘Do que você vai ficar com saudade daqui?’. De nada, vou ter boas lembranças. […] Antes, eu já falei na entrevista. Falei: ‘Pô, não menosprezando, mas muito mais que prêmio, muito mais que qualquer coisa, as amizades verdadeiras que eu fiz aqui nada no mundo paga'”, respondeu o ex de Piovani.

“Eu acho que quando eu lembrar, não vou lembrar com saudade. Essa é a parada. Por isso eu falei o ‘boas lembranças’. Eu vou olhar, lembrar e falar: ‘Caralh*, que maneiro que era. Muito foda. Valeu a pena'”, encerrou o carioca.

Emparedado, Pedro Scooby disputa a permanência na casa ao lado de Vyni e Gustavo. Não deixe de votar na enquete iBahia!

