Scooby se irrita e detona Lucas: ‘se coloca como pobre coitado’

A confusão entre Lucas e os meninos do quarto Grunge só cresce no BBB 22. Scooby segue inconformado com o fato do estudante de medicina ter dito que os R$ 20 mil eram extremamente importantes para ele, e acusou o brother de se vitimizar.

“Você se coloca num lugar de pobre coitado. ’20 mil importa pra mim e não importa pra você’. Eu não sou playboy, eu já não tive o que comer e passei sozinho por isso. Irmão, não desmerece o que o outro tem. Se você quiser votar em mim, vem e fala. Não vem misturar com outra história”, começou o ex de Piovani.

“Abri mão dos meus filhos, abri mão da minha família, abri mão do mundial, de vários patrocínios. Você abriu mão de que? De estar em casa e na faculdade. […] Não é só você que tem necessidade”, completou o surfista.

Linn da Quebrada deu o ponto de vista dela: “Você quer estar aqui. Se você não quisesse, você não teria nem vindo. Mas quando você fala: ‘Ah, se eu for pro Paredão… Ah, se a Lina ganhar a liderança e me botar, semana que vem eu saio e vou pro Carnaval’. Pra gente, parece que é uma indiferença no jogo”, ponderou.

“Se o público quiser me tirar terça-feira, show. Isso faz parte do jogo. É uma parte aqui dentro e outra lá fora. O público tem que jogar também. Já falei isso algumas vezes, quem não foi pro Paredão, tem que ir e viver essa experiência. O público lá fora tem que jogar”, rebateu Scooby.

Assista:

PEDRO SCOOBY JOGANDO NA CARA QUE LUCAS PAGA FACULDADE PARTICULAR DE MEDICINA KKMKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB22 pic.twitter.com/zjxzrPKamE — Paul Foles ˢᶠᶜ (MODO BBB) (@PaulFoles) March 14, 2022

