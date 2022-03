Se arrependeu? Jade Picon faz desabafo após atender big fone: ‘Put* que pariu’

Durante a manhã deste domingo (6), Jade Picon apareceu reflexiva após acabar no paredão com Arthur Aguiar. A influenciadora se mostrou um pouco arrependida de ter atendido o big fone e tomado a decisão.

“Meu Deus do céu, eu tô no paredão… Put* que pariu”, soltou ela. Os brothers do quarto Lollipop tentaram animar a sister. “Ainda não, ainda não”, respondeu Eliezer. “Ainda tem o bate-volta”, comentou Vyni.

“Tem, mas o fod* é que é um [que volta]. É algo que uma hora ou outra precisava acontecer, né?”, rebateu Jade. “Eu dizia que você ia ser a última do quarto a ir ao Paredão”, brincou Vyni. “É, vocês não contavam com a minha astúcia”, ironizou a sister.

