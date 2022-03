Se preparando para o outono-inverno? Veja bota que será a tendência da próxima estação

Foto: divulgação

Já começou a pensar no seu guarda-roupa para o outono-inverno? Com ajuda da personal stylist, Camile Stefano, o iBahia separou o estilo de calçado que vai fazer sucesso na estação: as botas coloridas.

Sabemos que as tendencias brasileiras são influenciadas pelos sucessos no Hemisfério Norte. Com a chegada dos dias mais frescos, sem dúvida, um par de botas coloridas é uma tendência em que vale a pena investir.

Apesar de serem uma boa escolha para os períodos mais frios, a peça ajuda a inovar em looks novos e cheios de estilo durante o ano inteiro. A estilista explicou como fazer combinações sem pesar nas cores.

Os looks coloridos, principalmente nos tons de marrom, cáqui e caramelo, são uma combinação certeira para estar na moda no outono-inverno, porém usar as botas coloridas como destaque em um look preto, branco ou jeans também é uma excelente combinação”, conta Camila.

Confira alguns modelos:

Foto: reprodução Zatinni [Confira como comprar no link a cima]

Foto: reprodução Shein [Confira como comprar no link a cima]