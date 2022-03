Seara abre mais de 80 vagas de emprego; veja cargos

A Seara, considerada uma das maiores indústrias do setor de alimentação no Brasil, abre mais de 80 novas funções. Acompanhe as oportunidades e informações sobre a candidatura, a seguir!

Seara anuncia oportunidades em estados brasileiros

A Seara, presente no mercado brasileiro há mais de sessenta anos, é uma referência na indústria alimentícia. A companhia cresce todos os anos, possuindo um portfólio amplo em produtos e atendendo consumidores ao redor de todo o mundo.

Acompanhe as vagas disponíveis pela empresa:

Analistas de Pricing (Júnior);

Operadores de Produção;

Analistas de Logística;

Porteiros;

Vendedores (Júnior);

Veterinários Sanitaristas;

Eletricistas;

Programadores de Manutenção Pleno;

Analistas de Marketing Sênior;

Analistas de Contabilidade Júnior;

Ajudantes de Armazém;

Analistas de Análise de Negócios Pleno;

Separadores período Noturno;

Técnicos em Enfermagem do Trabalho;

Supervisores de Produção;

Vendedores Externos;

Auxiliares de Engenharia;

Analistas Comercial Júnior;

Analistas de Laboratório;

Estagiários;

Analistas Tributário Pleno;

Operadores de Produção PCD;

Analistas de Exportação Júnior (Customer Service ME);

Agentes de Prevenção e Perdas;

Assistentes Administrativo (Faturamento);

Mecânicos de Manutenção;

Vendedores Júnior;

Técnico em Eletromecânica;

Supervisores de Restaurante;

Médicos do Trabalho;

Supervisores de Utilidades;

Supervisores de Agropecuária;

Operadores de caldeira.

Os cargos disponíveis são voltados a profissionais especializados em variadas funções no país, além de exigirem qualificações e currículos profissionais que vão desde o ensino fundamental até graduação e especializações em áreas relacionadas.

Como realizar a sua candidatura

Para participar do processo de recrutamento Seara, os profissionais interessados devem atender a todas as exigências colocadas pela empresa. As inscrições poderão ser feitas através da página de candidatura.

