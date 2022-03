Sebrae oferece 800 vagas em capacitações gratuitas para empreendedoras de Salvador

Todos os eventos realizados pelo Sebrae seguem os protocolos relacionados ao distanciamento social e ao uso correto da máscara, além da solicitação de comprovante de vacinação contra a Covid-19, com no mínimo duas doses.

O Sebrae terá uma programação especial em março voltada para empreendedoras mulheres de Salvador e região metropolitana. Serão ofertadas 800 vagas em workshops, palestras e oficinas presenciais com inscrições gratuitas. Os eventos iniciam na próxima segunda-feira (7) e seguem até o final do mês, na Agência Sebrae Costa Azul.

07.03 – 14h às 18h – Oficina “Como sua Marca pode traduzir sua Essência Empreendedora?” – Com Maria Brasil (Inscrição)

08.03 – 8h às 12h – “Workshop: O mundo empresarial através do olhar Feminino” – Com Najara Black, Janaína Bastos, Egbon Dr. Sueli Conceição, e Cintia Lima (Inscrição) *Evento acontece no Fiesta Bahia Hotel