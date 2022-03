Segunda sem carne: saiba como fazer ensopado de abobrinha

Foto: Reprodução/Panelinha Que tal experimentar começar a semana sem comer carne? Além de ser uma opção saudável que ajuda o meio ambiente, a alimentação fica mais leve e até mesmo mais rápida de preparar. Um boa ideia é utilizar a abobrinha para substituir a carne no clássico ensopadinho. Acompanhado de cuscuz marroquino, a refeição com tempo de preparo de até 1h é uma opção saborosa para o jantar.

A receita é do site Panelinha e serve até quatro porções. Confira e bom apetite!

2 abobrinhas

2 latas de tomate pelado

2 dentes de alho

2 ramos de tomilho

2 colheres (sopa) de azeite

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Com uma escovinha para legumes lave bem a casca das abobrinhas sob água corrente. Corte e descarte as pontas, em seguida, corte cada uma em quatro pedaços, no sentido da largura, formando oito toletes.

2. Descasque e pique fino os dentes de alho. No liquidificador, bata o tomate pelado (com o líquido) até ficar liso (se preferir, amasse os tomates com um amassador de batatas ou bata com o mixer na panela).

3. Leve uma panela média ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite e refogue o alho por um minuto apenas para perfumar. Junte o tomilho e mexa bem. Adicione o tomate batido e tempere com 1 colher (chá) de sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto – o sal vai temperar o molho e também as abobrinhas. Mantenha a panela em fogo médio até o molho começar a ferver.

4. Assim que o molho ferver, coloque os pedaços de abobrinha em pé, um ao lado do outro. Abaixe o fogo, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar por cerca de 25 minutos, até as abobrinhas ficarem macias e o molho encorpado. Enquanto isso, prepare o cuscuz marroquino.

1 xícara (chá) de cuscuz marroquino

1 xícara (chá) de água

1 cebola roxa

3 colheres (sopa) de alcaparras

¼ de xícara (chá) de amêndoas laminadas torradas

2 colheres (sopa) de azeite

raspas de 1 limão

sal a gosto

1. Leve uma chaleira com um pouco mais de 1 xícara (chá) de água ao fogo alto para ferver.

2. Numa tigela média, coloque o cuscuz marroquino junte 1 colher (sopa) de azeite e tempere com uma pitada de sal – lembre-se que as alcaparras são salgadas, se necessário ajuste o sal depois de misturar o refogado ao cuscuz. Regue o cuscuz com 1 xícara (chá) da água fervente, misture e tampe com um prato. Deixe abafado por 5 minutos para hidratar.

3. Enquanto isso, descasque e corte a cebola em cubos pequenos, de cerca de 0,5 cm.

4. Leve uma frigideira ao fogo médio para aquecer. Regue com o azeite restante, junte a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue por cerca de 2 minutos até murchar. Acrescente as alcaparras, as amêndoas e mexa bem por 1 minuto para incorporar os sabores. Desligue o fogo e misture as raspas de limão.

5. Solte o cuscuz marroquino com um garfo, junte o refogado e misture delicadamente.

6. Assim que estiverem cozidas, transfira as abobrinhas com o molho para uma travessa e sirva a seguir com o cuscuz marroquino.