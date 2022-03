Segundas do Choro apresenta ‘Os MalasSOMbrados’ na segunda-feira (7)

Foto: Divulgação

O Projeto ‘Segundas do Chorinho – ano 10’ acontece na segunda-feira (7), às 20h, na Varanda do Sesi Rio Vermelho, com “Os MalasSOMbrados”. Integrado pelos chorões Reinaldo Vitena (bandolim), Léo Ramos (violão 7 cordas), Anderson Ramos (pandeiro), Alberto Nascimento (percussão) e Nadson Reis (marcação e surdo), o grupo apresenta um repertório baseado no regional de Jacob do Bandolim (o Época de Ouro).