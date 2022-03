Conforme divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB), muitos fatores impactaram a elevação da Taxa Selic, a taxa básica de juros. Confira alguns pontos analisados pelo Comitê de Política Monetária (Copom), de acordo com divulgação oficial realizada na data desta publicação, 16 de março de 2022.

Selic: muitos fatores impactaram a elevação da taxa básica de juros

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1,00 ponto percentual, para 11,75% a.a.

Balanço de riscos com variância maior do que a usual para a inflação prospectiva

O Comitê de Política Monetária (Copom) entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos-calendário de 2022 e, principalmente, o de 2023.

O Copom reforça seu objetivo de assegurar a estabilidade de preços

Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego, conforme o Comitê de Política Monetária (Copom) destaca em suas divulgações oficiais.

Selic e o ciclo de aperto monetário

O Comitê de Política Monetária (Copom) considera que, diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista, informa o Banco Central do Brasil (BCB).

Atual choque de oferta em diversas commodities

A atuação do Comitê de Política Monetária (Copom) visa combater os impactos secundários do atual choque de oferta em diversas commodities, que se manifestam de maneira defasada na inflação.

O ciclo de juros nos cenários avaliados é suficiente para a convergência da inflação

As atuais projeções indicam que o ciclo de juros nos cenários avaliados é suficiente para a convergência da inflação para patamar em torno da meta ao longo do horizonte relevante, destaca a divulgação oficial do Banco Central do Brasil (BCB).

Acompanhe as informações divulgadas oficialmente pelo Banco Central do Brasil (BCB)

Acompanhe as informações divulgadas oficialmente pelo Banco Central do Brasil (BCB) para que você obtenha dados estatísticos e análises explicativas sobre os diversos fatores que impactam no cenário econômico de forma abrangente.

Portanto, é importante para o cidadão que entenda as bases da economia, considerando que são muitos os fatores que impactam diretamente no fluxo de oferta e demanda.