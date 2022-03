Sem calcinha, ex-BBB Fernanda Keulla publica clique ousado nas redes: veja foto

A ex-BBB Fernanda Keulla decidiu aproveitar o Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (8), para publicar um clique para lá de ousado na data especial.

Sem calcinha, a loira apostou em um visual sensual com um sutiã transparente para completar o look. “Quem comanda o mundo? As garotas! Feliz Dia da Mulher”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios para a influenciadora. “Você é maravilhosa”, escreveu um seguidor. “A mais linda do Brasil”, pontuou outra conta. “Que mulher linda”, comentou outro.

Veja a foto:

