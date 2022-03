Sem planos, Natália revela que não pretende beijar em festa: ‘não é a meta’

Natália e Vyni estão bastante animados com a festa desta quarta-feira (2). Os dois pretendem aproveitar bastante a noite no entanto a designer de unhas não pretende beijar ninguém na noite.

A festa do líder Paulo André terá como tema “Vila Olímpica”. “Bicha, hoje vamos ‘se acabar’, viu? Se eu tiver distraído, você vá lá e me puxe. Claro, vai ter um momento da festa que você vai tá beijando, nesse momento eu não vou me meter”, disse Vyni.

“Não vou estar beijando, não. […] Não é a meta de hoje. Não vou prometer, né, Brasil?”, falou a mineira. “Eu sei quem tu é, bicha! […] Deixa rolar. Igual Zeca Pagodinho: ‘Deixa a vida me levar'”, brincou o cearense.

Natália viveu um affair com Eliezer na casa. Os dois chegaram a protagonizar edredom durante várias madrugadas.

