Sem saber da morte de Paulinha, confinados do BBB cantam hits da Calcinha Preta; assista

A madrugada desta sexta-feira (11) foi de cantoria no Big Brother Brasil.

Para resistir a dinâmica da prova do líder, que veio com a proposta de ser a “resistência raiz”, a dupla Eslovênia e Vinícius, entoou alguns sucessos do forró para os colegas de confinamento, irritando alguns brothers, mas divertindo o público que acompanha a disputa.