Sem tempo? Aprenda a fazer um bolo fofinho com apenas 3 ingredientes

Foto: divulgação/ Comidinhas do Chef

Já imaginou uma receita de bolo fofinho que leva apenas três ingredientes e três passos, é fácil, rápida, prática e econômica, além de render até 10 porções. A receita de Pedro Cavalcanti, do site Comidinhas do Chef, vai te ajudar a driblar a dispensa vazia no fim de mês. Confira!

Ingredientes:

5 ovos

1 xícara (chá) de açúcar (180 g)

2 xícaras (chá) de amido de milho (Maizena) (300 g)

1 colher (chá) de essência de baunilha (5 ml) (opcional)

Como fazer:

Antes de começar, separe as claras das gemas; Bata as claras em ponto de neve; Em seguida, continue batendo e vá adicionando as gemas uma a uma;

