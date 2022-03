Sem-teto agredido por personal diz que mulher o convidou para ‘brincar’

O sem-teto que foi espancado por um personal trainer em Planaltina, no Distrito Federal, disse, em depoimento à Polícia Civil, que a esposa do profissional de educação o convidou para “brincar” e que ela o convenceu a entrar no carro onde ambos foram flagrados transando.

Givaldo Alves de Souza, de 48 anos, foi vítima de socos e chutes desferidos Eduardo Alves, 31. Machucado, o sem-teto foi levado para o Hospital Regional de Planaltina e posteriormente ouvido pela Polícia Civil.

De acordo com o UOL, que teve acesso ao depoimento de Givaldo, ele relatou que no dia 9 de março a mulher teria parado o veículo nas proximidades da escola por volta de 21h30. Segundo ele, ela o teria chamado e convidado: “vamos brincar?”. Ele disse que foi convencido e entrou no carro.

O homem seguiu relato dizendo que enquanto estava nu com a mulher, o carro foi invadido por um “homem bravo”, que teria começado a briga. Ela negou que houve estupro e afirmou que não conhecia a mulher nem sabia que ela era casada.

Um sargento da Polícia Militar que acompanhou o ocorrido também prestou depoimento à Polícia Civil e disse que, ao chegar ao endereço da briga, encontrou dois homens machucados e uma mulher em aparente estado de choque.

Um pastor, ao ser chamado pelo personal trainer, foi encontrar os envolvidos no hospital e também prestou depoimento à polícia. Ele contou que conheceu a mulher aproximadamente quatro dias antes do fato, e disse que ela tem “aparentemente problemas psicológicos”.

“De forma confusa, ela disse que havia recebido uma mensagem de Deus e se dirigido ao local onde se encontrava um morador de rua, a qual ela já havia doado uma cesta básica. Ela também disse que havia tido relações sexuais de maneira consensual”, afirmou em depoimento.

Eduardo Alves é investigado por espancar o sem-teto, após o homem flagrar a esposa fazendo sexo dentro de um carro com a vítima.

O marido agrediu o homem ao pensar que a esposa, de 33 anos, estava sendo estuprada, de acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. Ele também afirmou que a mulher enfrenta problemas psicológicos.

No documento ainda consta que a esposa saiu com a sogra para tentar ajudar o sem-teto. No entanto, as duas se separaram durante o percurso. Ao perceber que a esposa não havia voltado, o marido saiu para procurá-la.

O personal avistou o carro da esposa e, quando se aproximou, viu que a companheira fazia sexo com o sem-teto. O suspeito então começa a agredir o homem, já fora do veículo. Ele derruba o sem-teto no chão e dá socos e chutes. Durante as agressões, a mulher se deitou no chão e se ajoelhou.

