Semarh emite aviso de chuvas com raios e rajadas de vento para toda Alagoas

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu, na tarde desta quarta-feira (2), um aviso meteorológico sobre condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva em todo o estado. Segundo as previsões, as chuvas podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos…

Ilustração

A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) emitiu, na tarde desta quarta-feira (2), um aviso meteorológico sobre condições atmosféricas favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva em todo o estado.

Segundo as previsões, as chuvas podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento em pontos isolados, que podem se estender até as primeiras horas da quinta-feira (3).

A Semarh alerta também a respeito do risco de pequenos alagamentos em áreas com deficiência na drenagem urbana e da necessidade de se ter atenção à queda de árvores, placas, coberturas metálicas, estruturas fragilizadas e objetos que poderão atingir as redes elétricas nestas regiões.

O monitoramento de condições sinóticas continuam e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.

Defesa Civil

A Defesa Civil Municipal enviou alerta por meio de SMS e orientou para que moradores de área de risco busquem abrigo. Para ocorrências, a população deve ligar para o 199