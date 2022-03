Semdec abre vagas para Curso de Qualificação Empreendedora; veja como se inscrever

Foto: divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), segue com inscrições abertas para o curso de Qualificação Empreendedora. Cada aluno receberá um valor de R$ 75 semanais, que serão sempre pagos no mês seguinte ao período cursado.

Para se inscrever é preciso ser ou residir com algum beneficiário do Auxílio Brasil, ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. Aqueles que cumprirem os requisitos devem acessar este link.

O curso tem uma carga horária total de 160 horas na modalidade presencial, com abordagens sobre Custo e formação de preços de produtos e serviços, ensinamentos básicos de como abrir um negócio e manter a relação entre clientes e uso de redes sociais.

De acordo com a Semdec, o projeto beneficiará mil pessoas, com a primeira turma formada por 350 alunos com aulas do dia 18 de abril a 17 de junho. Aqueles que foram aprovados, mas não receberam o chamado formarão turmas no segundo semestre de 2022, com datas ainda não definidas.

