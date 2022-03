Semed Penedo convoca aprovados no PSS 2020 para iniciar ano letivo 2022

Decom PMP

Considerando o adiamento da publicação da lista preliminar dos classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado pelo Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) para lotação de pessoal nas escolas da Prefeitura de Penedo e a necessidade de não prejudicar o início do ano letivo 2022 na rede pública municipal, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está convocando os aprovados no PSS realizado em 2020.

Sendo assim, 45 professores da Educação Infantil e 90 professores polivalentes que constam na relação anexada abaixo devem comparecer, munidos de documentos pessoais, na sede da SEMED Penedo (localizada no antigo ginásio do SESI) nesta quinta-feira, 10, a partir das 9 horas.

O atendimento será suspenso no intervalo do almoço (das 12h às 13 hora) e retomado até as 18 horas. Já os monitores aprovados no PSS 2020 da Semed Penedo devem se dirigir até a garagem central do município, localizada nas imediações da Escola Estadual Alcides Andrade, para a devida lotação.

RELAÇÃO DOS APROVADOS NO PSS DA EDUCAÇÃO 2020

Link alternativo: https://drive.google.com/file/d/1g9LstbJfPelBrtJiZRWATwEkPa7ww9WC/view?usp=sharing