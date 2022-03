Semed Penedo convoca auxiliares de sala e professores para ano letivo 2022

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo está convocando auxiliares de sala e professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em 2020 para trabalhar no ano letivo 2022.

Os classificados na ordem abaixo informada precisam comparecer a partir das 9 horas desta segunda-feira, 14, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada no antigo ginásio do SESI.

Auxiliar de Sala – do 1° ao 27° Auxiliar de Sala para Educação Especial – do 1° ao 27° Professor Polivalente Educação Infantil- do 55° ao 61° Professor Polivalente Ensino Fundamental/1° ao 5° ano – do 116° ao 131° Matemática – do 8° ao 12° Língua Portuguesa – do 7° ao 9° Ciências – 2° e 3° Língua Inglesa – 3° e 4° Geografia – 3° e 4° História – 3° e 4° Educação Física – 4° e 5°

A convocação dos aprovados no PSS 2020 é consequência do adiamento da divulgação da lista preliminar dos classificados no PSS 2022 realizado pelo Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) e amparada na necessidade de iniciar as aulas na rede pública municipal.

RELAÇÃO DOS APROVADOS NO PSS 2020 DA SEMED PENEDO