Semed Penedo convoca professores para lotação do ano letivo 2022

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo convoca professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado realizado em 2020 a comparecer na sede da pasta nesta sexta-feira, 11 de março, a partir das 9 horas..

A medida administrativa da pasta atende a necessidade de iniciar as aulas do ano letivo 2022 na próxima segunda-feira, 14, quando as aulas serão retomadas com 100% das atividades presenciais.

A convocação considera ainda o adiamento da divulgação da lista preliminar dos classificados no PSS realizado este ano pelo Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) para lotação de servidores na Semed Penedo.

Com os aprovados no PSS 2020, o compromisso com a oferta da educação na rede pública municipal está mantido.

Segue abaixo a lista dos convocados, conforme ordem de classificação por disciplina/cargo

Língua Portuguesa – do 1º ao 6º

Matemática – do 1º ao 7º

Educação Física – do 1º ao 3º

Geografia Geral – do 1º ao 2º

História Geral – 1º

Ciências – 1º

Língua Inglesa – do 1º ao 2º

Para atuar na Educação Infantil, a Semed Penedo convoca os classificados entre a 47ª e a 54ª posição. Os Professores Polivalentes que estarão nas salas de aula do 1º ao 5º ano nas unidades do município são os classificados entre a 91ª posição e a 115ª posição.

RELAÇÃO DOS APROVADOS NO PSS 2020 DA SEMED PENEDO