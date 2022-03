Semed Penedo convoca professores polivalentes, da Educação Infantil e para disciplinas específicas

Decom PMP

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo está convocando professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em 2020 para atuar no ano letivo 2022.

Os classificados na ordem abaixo informada precisam comparecer a partir das 9 horas desta quarta-feira, 16, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada no antigo ginásio do SESI.

Professor Polivalente Educação Infantil – do 66° ao 68° Professor Polivalente do 1° ao 5° ano – do 138° ao 141° Matemática – 17° Língua Portuguesa – 12º e 13º Ciências – 6° e 7° Língua Inglesa – 7° e 8° Geografia Geral – 7° História Geral – 7° e 8° Educação Física – 8° e 9°

A convocação dos aprovados no PSS 2020 é consequência do adiamento da divulgação da lista preliminar dos classificados no PSS 2022 realizado pelo Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS) e amparada no início das aulas na rede pública municipal do ano letivo cuja abertura no ambiente escolar ocorreu nesta segunda-feira, 14.

LISTA DOS APROVADOS NO PSS DA EDUCAÇÃO 2020