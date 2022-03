Semifinalistas do ‘The Voice+’ serão definidos no próximo domingo (27)

Foto: Reprodução | TV Globo

Neste domingo (27) a TV Globo exibe o último programa da fase ‘Top dos Tops’ do ‘The Voice+’. Na atração, os técnicos Carlinhos Brown, Fafá de Belém, Ludmilla e Toni Garrido precisam escolher as últimas vozes de seus times, que seguirão para a ‘Semifinal’ do reality musical dedicado a candidatos com mais de 60 anos.

Segundo Brown, essa é a fase mais técnica da competição. “Tudo já aconteceu: as oportunidades, o conhecer um do outro. Então, parece até que o jogo começa ali, porque todo mundo já sabe que a diversão continua, que a busca do repertório continua, mas não pode mais vacilar. Uma nota fora do lugar mexe com todo o time”, conta ele.

Fafá de Belém confessa sua alegria de fazer parte do programa e revela a dificuldade a cada avanço das etapas do programa. “Cada dia a competição afunila mais e mais, e fica muito difícil a escolha. E critério a gente usa pra escolher um ou outro candidato e cada técnico tem um tipo de olhar.

Mas desde o início, penso em falar de Brasil e das vozes que não desistiram de cantar mesmo não estando próximas das possibilidades, não tendo condições de estarem numa região do país, onde as coisas acontecem, mesmo enfrentando o “não” como resposta. E para escolher quem segue, isso pesa também.

E, claro, aliado a isso, tem o desenvolvimento e desenvoltura de cada um, sua voz e afinação, além da transmissão da emoção. Pra mim um cantor precisa arrepiar”, diz.