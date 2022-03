Semob monta operação emergencial após paralisação de rodoviários da RMS

Falta de Ônibus gerou aglomeração em estação em Lauro de Freitas / Foto: Reprodução / TV Bahia A Secretaria Municipal de Mobilidade de Salvador (Semob) informou que iniciou uma operação emergencial para atender usuários de ônibus metropolitanos que operam na capital baiana, após anúncio de paralisação das atividades por 24 horas, na manhã desta quinta-feira (17). Com isso, as linhas da Estação Mussurunga e Aeroporto que atendem a região do centro da cidade foram reforçadas, com veículos remanejados de linhas de menor carregamento, com objetivo de aumentar a oferta de veículos e atender a demanda no horário de pico. Os intervalos nas linhas de maior carregamento também foram reduzidos para dar conta da demanda.

As linhas 1035 – Aeroporto/Praça da Sé, 1053 – Estação Mussurunga/Barra 3, 1007 – Jardim das Margaridas/Lapa e 0125 – Parque São Cristóvão/Terminal de França estão com viagens tanto pela Avenida Paralela, como pela região da Orla, itinerário criado de forma emergencial para atender os usuários que utilizam as linhas metropolitanas nesse trecho. Além disso, veículos do Sistema de Transporte Complementar (Stec), os “amarelinhos”, também estão reforçando a operação na Estação Aeroporto em direção ao centro.

O sistema de transporte metropolitano é de responsabilidade do Governo do Estado e regulamentado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Em nota, a Agerba afirmou que não teria sido informada sobre a paralisação na manhã desta quinta. Além disso, a agência disse que “tem mantido aberto o diálogo com as empresas metropolitanas, bem como os trabalhadores do sindicato”.

