Semob realiza blitz de alcoolemia em motoristas de ônibus

Fotos: Otávio Santos/Secom

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vem realizando operação de alcoolemia com os motoristas de ônibus. As ações são efetuadas, semanalmente, em estações de transbordo e terminais de bairro. Neles, são abordados tanto motoristas de ônibus convencionais, quanto do Sistema de Transporte Complementar (Stec), os “amarelinhos”.