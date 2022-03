Senac Bahia recebe seletiva para maior competição mundial de educação profissional

Foto: Divulgação O Senac Bahia será palco da revelação da vencedora da seletiva nacional para a maior competição mundial de educação profissional, a Worldskills, que acontece no mês de outubro, em Xangai, na China.

Entre os dias 15 a 17 de março, Pâmela da Conceição (Senac Maranhão) e Rayssa Cerqueira (Senac Espírito Santo) estarão no Restaurante Senac Casa do Comércio e serão observadas na ocupação Serviço de Restaurante.

As duas competidoras estão empatadas e passarão por criteriosas avaliações, que vão desde a seleção e corte de frutas, mise em place para os serviços de jantar casual, jantar fino, banquete, serviço de bar, decoração de coquetel, dentre outros.

Apesar do caráter competitivo do evento internacional, a Diretora Regional do Senac Bahia, Marina Almeida, destaca a importância do processo educativo na formação profissional dos jovens.

“Primeiramente, gostaria de parabenizar as duas alunas e todos que passaram pelo processo de avaliação. Estamos muito felizes em receber essa seletiva na Bahia. Ver esses jovens competindo em alto nível nos dá um orgulho enorme, e a certeza de que estamos no caminho certo da educação profissional. Essa competição mostra ao mercado de trabalho que os alunos estão cada vez mais dedicados e preparados tecnicamente”, destacou Marina.

No Restaurante Escola Senac Casa do Comércio foi montado um espaço especialmente dedicado para a seletiva, com a programação de serviço de bar, jantar casual, barista, jantar fino e banquete, com todos os utensílios e mobiliários apropriados para cada etapa do processo de avaliação. No local, as competidoras terão um tempo de preparo em cada atividade, que será mostrado em um telão instalado. Cada detalhe fará a diferença na definição da campeã da seletiva e consequentemente a escolhida para a disputa mundial.

“Fiquei muito feliz com o nível de organização desta seletiva. Agradeço imensamente toda a atenção e conhecimento que me foi passado desde que iniciei o curso”, explica Pâmela.

“Achei a equipe do Senac Bahia muito acolhedora e espero manter o emocional forte durante todo o tempo. A responsabilidade é grande, mas chego nesta etapa final com a vontade de colocar em prática todo o aprendizado passado pelo Senac, através dos competentes e dedicados instrutores”, finaliza Rayssa.

Bahia já tem representante na Worldskills 2022

O Senac Bahia também será representado no torneio internacional. Na ocupação cozinha, Vinícius Simões, de 20 anos disputará o posto de melhor cozinheiro juvenil com representantes de outros 52 países. Vinícius viajará para a China com o chef e treinador João Victor Gomes e equipe.