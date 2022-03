Senff abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

A Senff, uma das empresas com maior reconhecimento e tradição no Brasil, está com vagas de emprego em diversos setores e regiões. Com mais de 4 mil empresas conveniadas, 80 milhões de estabelecimentos e 5 mil lojas emissoras de cartão, a marca está à procura de novos talentos para ampliar seu quadro de funcionários. Confira!

Senff anuncia vagas de emprego

Possuindo mais de 100 anos, a Senff se tornou uma das empresas mais tradicionais e reconhecidas no Brasil. Com a missão de auxiliar o varejo em soluções inovadoras, a companhia sempre está em busca do crescimento profissional e empresarial, conectando pessoas e empresas, possibilitando a realização dos seus sonhos.

A companhia é constituída por empresas que realizam todo o suporte para suas operações tais como, banco, shopping, soluções empresariais, soluções de varejo, Senff TI, entre outras. Confira abaixo as oportunidades de emprego:

Analista em Contas – Curitiba;

Analista em Princing – Curitiba;

Analista em Processos – Curitiba;

Analista em Tesouraria – Curitiba;

Operador de Atendimento – Curitiba;

Analista de Dados – Curitiba;

Analista Fiscal – Curitiba;

Assistente Comercial – Curitiba;

Analista em Prevenção de Fraudes – Curitiba;

Executivo de Negócios – Criciúma;

Analista de Contas Pleno – Lages e Guarapuava;

Analista em ESG – Curitiba.

Além do salário compatível com a função, assistência odontológica, vale refeição, participação nos lucros, vale alimentação, vale transporte e assistência médica são benefícios ofertados pela empresa.

Como se candidatar

Os candidatos interessados, deverão acessar o site de inscrições, preencher o currículo oficial e enfatizar experiências profissionais e formações, pois será de suma importância para se destacar.

