‘Senta na 9’ é a música do carnaval iBahia 2022

O público do iBahia escolheu e com 6.918 votos (36%) o single “Senta na 9”, do MC 7kssio, ganhou o prêmio de “Música do Carnaval 2022 do iBahia”. Em agradecimento, o cantor destacou:

“Estou muito feliz. Quero agradecer a geral que votou, que colocou o som de todas as classes para tocar. É um sonho que acaba de se realizar. A ficha ainda não caiu, mas só posso dizer que estou muito feliz! Valeu iBahia!”, agradeceu o cantor, que compôs a música junto ao também compositor Capita.