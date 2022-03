‘Será que estamos vendo tudo errado?’, desabafa Linn da Quebrada após saída de Vyni

Após a eliminação de Vyni no “BBB 22”, Linn da Quebrada e os participantes do quarto Lollipop ficaram mexidos com o novo desfalque no grupo. Eliezer perguntou se o paredão poderia ter chances de ser falso e logo depois Lina descordou. “Será que a gente está vendo tudo errado?”, disse.

“A gente, eu tenho certeza. Você não”, disse Laís. Jessilane também falou sobre o momento após a saída do amigo. “Foi uma resposta muito grande. Me dá uma [sensação]… será que eu estou indo por um caminho totalmente errado?”, disse.

O cearense levou 55,87% dos votos para ser eliminado do reality show na noite da última terça-feira (15). Gustavo e Pedro Scooby se salvaram da berlinda e garantiram mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil.

