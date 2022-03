Será? Tadeu Schimidt deve apresentar a 11ª temporada do ‘The Voice Brasil’

Tadeu Schmidt deve substituir André Marques e ser o novo apresentador da décima primeira edição do ‘The Voice Brasil’. As informações são do portal Observatório da TV.

Ainda de acordo com a publicação, a 11ª edição tem estreia prevista para o segundo semestre do ano. A intenção da TV Globo é continuar na liderança contra o reality rural da RecordTV, ‘A Fazenda’.

No ano passado, a 10ª temporada manteve a alta audiência com 15,9 pontos de média e ficou na liderança durante todos os 18 episódios contra o reality show da emissora rival. Os técnicos da edição de 2021 foram Lulu Santos, IZA, Michel Teló, Claudia Leitte e Carlinhos Brown.

A versão infantil do reality musical da emissora dos marinhos vai estrear no dia 1º de maio. Carlinhos Brown e Michel Teló devem seguir na bancada de técnicos.

Já Gaby Amarantos, escalada na novela das seis, ‘Além da Ilusão’, deve ser substituída. Márcio Garcia e Thalita Rebouças seguirão como os apresentadores da atração.

Vale destacar que a 7ª temporada terá 12 episódios, 6 a menos que a 6ª e ficará no ar aos domingos, até o dia 17 de julho.

Em entrevista exclusiva ao iBahia, Claudia Leitte deixou em aberto o seu retorno tanto para a edição kids, quanto para a adulta. “Eu via muitos comentários para que eu voltasse ao The Voice de adultos e agora que voltei também vejo esses comentários para também estar na versão Kids (risos). Eu sou apaixonada por esse programa e toda a equipe que faz acontecer. Mesmo! Eu digo que somos uma família e não é da boca pra fora não! Sou e me sinto muito querida ali.