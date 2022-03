Serasa: Feirão Limpa Nome permite descontos de até 99% sobre dívidas

A Serasa deu início a mais uma edição do Feirão Limpa Nome. Através da iniciativa os cidadãos que se encontram inadimplentes podem ganhar um desconto de até 99% sobre sua dívida, como exemplo as negociações junto aos bancos Itaú e Bradesco.

Esta edição conta com mais de 100 empresas dispostas a negociar os débitos de seus devedores. Assim, caso tenha dívidas a pagar aproveite a chance e as negocie com um valor inferior a conta original.

Vale lembrar que o prazo para as oportunidades vai até o dia 31 de março deste ano.

Quando o cidadão estar com o nome sujo dificilmente conseguirá contratar serviços financeiros como empréstimos, cartões de crédito, entre outros. Diante disso, é importante manter o CPF sempre fora de restrições.

Como renegociar sua dívida no Feirão Limpa Nome?

Inicialmente é preciso conferir se a instituição credora que possui alguma dívida está na lista de empresas dispostas a negociação nessa edição. Caso esteja, o acordo trará condições especiais para quitação das pendências. Tais tramitações devem ser realizadas pelos seguintes canais:

Site ou aplicativo do Serasa;

do Serasa, no número (11) 99575-2096; Presencialmente nas agências parceiras, como os Correios.

Veja o passo a passo de como realizar o procedimento pela página da Serasa a seguir:

Acesse a site da Serasa; Informe seu CPF e senha. Caso seja o primeiro acesso, realize o cadastro; Confira seus débitos ativos e veja quais opções de negociação estão disponíveis; Estando de acordo com uma das opções, selecione o tipo de pagamento; Por fim, emita o boleto e efetue o pagamento.

Após o pagamento, a instituição credora terá até cinco dias úteis para tirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Como consultar e tirar meu nome da Serasa ou SPC?

O brasileiro quando está com restrição no CPF fica impossibilitado de conseguir vários serviços financeiros, como financiar um imóvel, obter um cartão de crédito, contratar um empréstimo, entre outros.

No entanto, antes ter o CPF negativado, normalmente o consumidor recebe um comunicado do estabelecimento ou banco em que está inadimplente. Desta forma, o nome é enviado aos órgãos de proteção ao crédito.

Como verificar se estou com o nome sujo?

São três as entidades principais que cadastram os consumidores que estão com o nome sujo, sendo a Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Cada uma delas possui informações de determinadas empresas, neste sentido, a consulta deve ser realizada em todos os canais disponíveis.

Serasa

Pelo site da Serasa;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Por telefone, pelo número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC

Pelo site do Boa Vista SCPC;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

SPC Brasil

Pelo site do SPC Brasil;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Como limpar o meu nome?

De forma prática, para limpar o nome e tirar a restrição do CPF o consumidor deverá pagar a dívida em aberto que o colocou nesta situação. O pagamento pode ser realizado mediante a um acordo com a empresa em que está inadimplente ou somente com a quitação da dívida de forma direta.

Entretanto, antes de qualquer coisa o cidadão deve verificar se, de fato, possui valores em abertos, tendo em vista que criminosos podem enviar mensagens de má fé informando inadimplência em alguma instituição ou estabelecimento. Portanto, certifique-se de estar ou não devendo antes de efetuar qualquer pagamento.