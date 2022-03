Servidores do Detran-AL descartam greve após porposta de 15% de aumento salarial

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) decidiram na tarde desta terça-feira, 08, em assembleia gera descartar a possibilidade de decretação de greve por tempo indeterminado. Segundo informações do Sindicato dos Servidores do Detran/AL (Sinsdal), o Governo do Estado fez a proposta de reajuste salarial de 15% na manhã de hoje, o…

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) decidiram na tarde desta terça-feira, 08, em assembleia gera descartar a possibilidade de decretação de greve por tempo indeterminado.

Reprodução / Sinsdal

Segundo informações do Sindicato dos Servidores do Detran/AL (Sinsdal), o Governo do Estado fez a proposta de reajuste salarial de 15% na manhã de hoje, o que foi aceito pela categoria. A luta por outros pleitos, como realização de concurso público, continua.

Com o reajuste, o piso salarial da categoria sobe de R$ 3.400 para R$ 3.900, ainda fora do alinhamento salarial com o piso dos profissionais da segurança pública, como era exigido. Os policiais civis e policiais penais passam agora a ganhar R$ 4.900, e policias militares vão receber R$ 5.900.