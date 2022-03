Servidores do INSS da Bahia iniciam greve nesta segunda-feira (28)

Com a paralisação, sete gerências do INSS e 140 postos de atendimento estão sem funcionar em todo estado.

De acordo com o coordenador do Sindicato, Edivaldo Santa Rita, as perdas apontam para a necessidade de um reajuste de 19,9%. “A nossa pauta de reivindicações foi entregue ao governo há dois meses e vai muito além do aumento salarial; Queremos a contratação de servidores e condições de trabalho dignas, pois há agências do INSS sem água e climatização. Vamos decretar greve por tempo indeterminado”, disse.