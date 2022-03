Servidores receberão salários com reajuste e app promete melhores taxas para consignado

Funcionários Públicos do governo do estado da Bahia nas áreas de segurança, saúde e educação, como policiais, professores e médicos tiveram o reajuste adicional aprovado no final do ano passado. Previsto para abril, o reajuste nos valores de R$ 100, R$ 200 ou R$ 300 foi antecipado para março e já começará a ser creditado nas contas dos profissionais nos próximos dias.

“Com o reajuste, muitos servidores terão uma nova oportunidade de se organizar financeiramente”, afirma Paulo Fontes, CEO da Konsi, aplicativo que compara taxas e reduz parcelas de crédito consignado. “Com o acréscimo de R$ 100 a R$ 300 no salário, os servidores podem avaliar se vale a pena pegar um crédito novo com taxa baixa para quitar empréstimos com taxas altas que já está pagando. A ideia é conter uma situação de endividamento caro e em paralelo iniciar ações para redução do orçamento mensal”, diz.

O aplicativo Konsi mostra melhores oportunidades de crédito consignado para o servidor público. “O consignado é um dos tipos de crédito mais baratos do mercado. Na Konsi, você compara bancos e encontra taxas de pouco mais de 1% ao mês, geralmente crédito pessoal gira em torno de 5%. Sem falar no cheque especial e rotativo do cartão de crédito que passam de dois dígitos ao mês”, destaca.

O aplicativo é um aliado dos servidores nesse momento de oportunidades. Nessa semana, com reajustes, muitas pessoas deixarão de ter a margem negativa e terão possibilidades de contratar crédito, o ideal é que elas façam isso de forma consciente, contratando a melhor taxa e com todas as informações sobre o que está fechando. O aplicativo ainda tem serviços adicionais. Ele analisa contratos antigos do servidor e verifica se tem como reduzir as parcelas, através da portabilidade da dívida para bancos com taxas menores.

O app gratuito que foi desenvolvido no estado atende servidores baianos e já conta com mais de 5.000 usuários. Em abril, irá ampliar a atuação para funcionários do governo de São Paulo, que também contará com reajuste salarial nos próximos dias. “A ideia é levar melhores oportunidades de crédito e organização financeira para servidores de todo o país. É para isso que existimos”, finaliza Fontes.